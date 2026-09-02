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        Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Ü.K. (43) idaresindeki 46 NF 316 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Fatih Kavşağı'nda M.A. (37) yönetimindeki 27 BFL 048 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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