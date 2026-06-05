Gaziantep'te inşaatı süren kaymakamlık binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde inşaatı süren kaymakamlık binasının çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yeşilvadi yolu üzerinde yapımı süren yeni Şahinbey Kaymakamlığı çatısı üzerinde bulunan 7 klima ünitesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 6 araç 12 personelle yangına müdahale eden ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alarak söndürdü. Klima ünetilerinde hasar oluştu.

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