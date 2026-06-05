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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te inşaatı süren kaymakamlık binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'te inşaatı süren kaymakamlık binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde inşaatı süren kaymakamlık binasının çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 16:10 Güncelleme:
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        Gaziantep'te inşaatı süren kaymakamlık binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde inşaatı süren kaymakamlık binasının çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yeşilvadi yolu üzerinde yapımı süren yeni Şahinbey Kaymakamlığı çatısı üzerinde bulunan 7 klima ünitesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        6 araç 12 personelle yangına müdahale eden ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alarak söndürdü.

        Klima ünetilerinde hasar oluştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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