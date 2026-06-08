Gaziantep'te internetten dolandırıcılık yapan 14 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda internetten dolandırıcılık yaptığı belirlenen 14 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda internetten dolandırıcılık yaptığı belirlenen 14 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Ekipler, sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan ve hesap hareketlerinde 38 milyon 516 bin 344 lira işlem hacmi olduğu tespit edilen 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.