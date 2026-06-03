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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te iş yeri kurşunlama ve yağma olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'te iş yeri kurşunlama ve yağma olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'te iş yeri kurşunlama ve yağma olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 20:23 Güncelleme:
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        Gaziantep'te iş yeri kurşunlama ve yağma olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'te iş yeri kurşunlama ve yağma olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte farklı tarihlerde meydana gelen iş yeri kurşunlama ve yağma olaylarına yönelik çalışma yaptığı belirtildi.

        Ekipler belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda tabanca ele geçirdi ve 2 şüpheliyi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Emniyetin paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin belirlenen adreslere koçbaşı kullanarak girmesi, adreslerde yapılan aramalarda tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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