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        Gaziantep'te iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Gaziantep'te iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.

        Atatürk Mahallesi'nde bir apartmanın dış cephesinde kurulan iskelede çalışan İnanç Armağan (30) dengesini kaybederek düştü.

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Armağan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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