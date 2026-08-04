Gaziantep'te iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.
Giriş: 04.08.2026 - 15:20 Güncelleme:
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.
Atatürk Mahallesi'nde bir apartmanın dış cephesinde kurulan iskelede çalışan İnanç Armağan (30) dengesini kaybederek düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Armağan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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