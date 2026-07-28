Gaziantep'te Kadın Ampute Futbol Takımı kuruldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli kadınların spor yoluyla sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak amacıyla kurulan Kadın Ampute Futbol Takımı tanıtıldı.



Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde düzenlenen programda takımın hedefleri ve gelecek dönem çalışmaları anlatıldı. Etkinlik kapsamında kentte faaliyet gösteren kadın futbol takımlarının katılımıyla sembolik dostluk maçı oynandı.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında kadın ampute futbolunun yaygınlaştırılması, yeni takımların kurulması ve Gaziantep'ten milli takıma sporcu kazandırılması hedefleniyor.



Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, takımın önemli başarılara imza atacağına inandığını söyledi.



Engelleri birlikte aşacaklarını belirten Şahin, "Biz birbirimize emanetiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep'in kodlarına vatanseverdir, çalışkandır ve cesurdur diyor. Benim kızlarım hem vatansever hem çalışkan hem de cesurlar. Ampute olsun olmasın. Kızlarımla birlikte kızlarımızın adını bütün dünyaya duyuracağız." ifadelerini kullandı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ise Gaziantep'te kurulan takımın diğer illere örnek olacağını belirterek, girişimin kadın ampute futbol liginin oluşturulmasına katkı sağlayabileceğini kaydetti.



İlk etapta 9 sporcunun yer aldığı takımda antrenman ve değerlendirme çalışmaları sürüyor. Yeni sporcuların belirlenmesi ve sporcu havuzunun genişletilmesi amacıyla saha çalışmaları da devam ediyor.

