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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Gaziantep'te kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


        Bu kapsamda Nizip ilçesinde yol kontrolünde yapılan incelemede "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. yakalandı.


        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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