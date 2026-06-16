Gaziantep'te kırsal mahallede yapımı tamamlanan sosyal tesis hizmete açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Oğuzeli Belediyesinin iş birliğinde kırsal Dero Karacaviran Mahallesi'nde yapımı tamamlanan sosyal tesis törenle hizmete açıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1,5 dönümlük alan üzerine inşa edilen tesis, bölge halkının taziye, toplantı ve sosyal etkinliklerde kullanabileceği şekilde planlandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, göreve gelirken millete hizmet etme sözü verdiklerini belirterek, vatandaşların iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.



Barak Bölgesi'nin tarihi ve kültürel önemine dikkati çeken Şahin, bölgenin kadim medeniyet mirasına sahip çıktıklarını kaydetti.



Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin ise tesisin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde tamamlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Oğuzeli Kaymakamı Mikail Ersöz de taziye evlerinin birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemli sembollerinden biri olduğunu ifade etti.



Törene, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

