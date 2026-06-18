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        Gaziantep'te metal işleme atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde metal işleme atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 14:30 Güncelleme:
        Gaziantep'te metal işleme atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde metal işleme atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu.


        Sanayi Mahallesi'nde faaliyet gösteren metal işleme atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında atölyede hasar meydana geldi.

        Ekiplerin atölyedeki soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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