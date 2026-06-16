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        Gaziantep'te "Okul Sporları Enleri" programı düzenlendi

        Gaziantep'te, 2024-2025 Okul Sporları sezonunda ulusal düzeyde Türkiye derecesi elde eden 82 okulun dereceye giren öğrencileri için "Okul Sporları Enleri" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Gaziantep'te "Okul Sporları Enleri" programı düzenlendi

        Gaziantep'te, 2024-2025 Okul Sporları sezonunda ulusal düzeyde Türkiye derecesi elde eden 82 okulun dereceye giren öğrencileri için "Okul Sporları Enleri" programı gerçekleştirildi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlik Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Programda, sezon içerisinde en fazla sporcu lisansı çıkaran, oyuncu kartı çıkaran, kupa kazanan ve madalya kazanan 16 okul ve 82 okul içerisinde dereceye girenlere plaket ve ödül verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, gençlerin sporu alışkanlık haline getirmesi gerektiğini ifade etti.

        Gençler için kurumlar arası çalışmalar yapacaklarını ifade eden Çeber, "Spor olmadan hayatımızın bir bölümünde o yer etmeden modern bir ülke olmamız, medeni bir ülke olmamız, gelişmiş bir ülke olmamız çok mümkün değil." ifadelerini kullandı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başarı elde eden öğrencileri tebrik etti.

        Spora önem verilmesi gerektiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımızla yola çıktığımızda 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi. 'Bu ülkeyi eğitim şehri, bilim şehri, spor şehri yapacağız' dedi. Çocuk dostu, aile dostu olmak. Yüreğinizde olmak. Size fırsat vermek. Tam bunun için buradayız. 1994’te aziz İstanbul'da atılan tohum, bu şehirde kocaman bir ormana dönüştü. Bu ormanda her birinizin emeği var. İnancınız, aşkınız, gayretiniz var."

        İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da, başarı elde eden öğrencileri tebrik ederek gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için daha büyük işlere imza atacaklarını aktardı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ise 2026-2027 sezonunda da programı devam ettirmek istediklerini dile getirdi.

        Etkinlikte dereceye girenlere ödül ve madalyaları takdim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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