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        Gaziantep'te restoranda çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'te restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Gaziantep'te restoranda çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'te restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Bey Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangına 30 personel ve 14 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Ekiplerin çalışmalarının sürdüğü restoranda yangın nedeniyle hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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