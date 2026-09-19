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        Gaziantep'te sağlığa aykırı 70 ton biber çöpü imha edildi

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde biber işletmelerine yönelik denetimlerde, halk sağlığına aykırı olduğu belirlenen 70 ton saplı ve çekirdekli biber çöpü ele geçirilerek imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Gaziantep'te sağlığa aykırı 70 ton biber çöpü imha edildi

        Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde biber işletmelerine yönelik denetimlerde, halk sağlığına aykırı olduğu belirlenen 70 ton saplı ve çekirdekli biber çöpü ele geçirilerek imha edildi.

        Nurdağı Belediyesi Zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren biber işletmelerinde kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza şartları ve tüketime uygunluğu kontrol edildi.

        Yapılan incelemelerde sağlığa aykırı olduğu tespit edilen yaklaşık 1750 çuval, 70 ton saplı ve çekirdekli biber çöpüne el konuldu.

        İş makineleri ve kamyonlarla taşınan ürünler, gerekli işlemlerin ardından imha edildi.

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        Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, vatandaşların sağlığının öncelikleri olduğunu belirterek, denetimlerin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürüleceğini ifade etti.

        Yıldırır, "Vatandaşın sağlığıyla oynayan kim olursa gözünün yaşına bakmayacağız." dedi.

        Yetkililer, güvenilir gıda arzının sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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