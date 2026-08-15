Gaziantep'te sanayi tipi mutfak araçlarına gizlenmiş 400 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Ekipler, bir depoya düzenledikleri operasyonda Gaziantep'ten kargo yoluyla yurt dışına kaçırılmak istenen 400 bin sentetik uyuşturucu hapı, sanayi tipi mutfak araçlarının içerisine gizlenmiş halde ele geçirdi.

Gaziantep Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

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