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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te sanayi tipi mutfak araçlarına gizlenmiş 400 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

        Gaziantep'te sanayi tipi mutfak araçlarına gizlenmiş 400 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

        Gaziantep'te sanayi tipi mutfak araçlarının içerisine gizlenmiş 400 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Gaziantep'te sanayi tipi mutfak araçlarına gizlenmiş 400 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

        Gaziantep'te sanayi tipi mutfak araçlarının içerisine gizlenmiş 400 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Gaziantep Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, bir depoya düzenledikleri operasyonda Gaziantep'ten kargo yoluyla yurt dışına kaçırılmak istenen 400 bin sentetik uyuşturucu hapı, sanayi tipi mutfak araçlarının içerisine gizlenmiş halde ele geçirdi.

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        Gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Emniyetin paylaştığı görüntülerde, narkotik köpeğinin de destek verdiği aramalarda mutfak araçlarının içerisine gizlenen uyuşturucunun ele geçirilme anı yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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