Gaziantep'te taksi durağındaki bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı
Gaziantep'te bir taksi durağında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.
Gaziantep'te bir taksi durağında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.
Şehitkamil ilçesi Karagöz Mahallesi’ndeki bir taksi durağında "yolcu alma" konusunda aralarında husumet bulunan C.S. ile V.G. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine C.S'nin yakınları M.D, A.D, E.D. ile V.G. ve yakınları A.G. ile V.G. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Aralarında suç kaydı bulunanların da olduğu 6 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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