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        Gaziantep'te taksi durağındaki bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı

        Gaziantep'te bir taksi durağında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 18:49 Güncelleme:
        Gaziantep'te taksi durağındaki bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı

        Gaziantep'te bir taksi durağında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Şehitkamil ilçesi Karagöz Mahallesi’ndeki bir taksi durağında "yolcu alma" konusunda aralarında husumet bulunan C.S. ile V.G. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine C.S'nin yakınları M.D, A.D, E.D. ile V.G. ve yakınları A.G. ile V.G. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Aralarında suç kaydı bulunanların da olduğu 6 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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