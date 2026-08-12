Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, deri üzerine İbranice yazılı 5 kitap ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında A.D, B.D, M.D.D. ve A.Ö'nün ellerinde bulunan tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kitapları satmak amacıyla müşteri aradıkları tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik istihbarat ve saha çalışmaları yürüttü.

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