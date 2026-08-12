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        Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen deri üzerine İbranice yazılı 5 kitap ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen deri üzerine İbranice yazılı 5 kitap ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik istihbarat ve saha çalışmaları yürüttü.

        Çalışmalar kapsamında A.D, B.D, M.D.D. ve A.Ö'nün ellerinde bulunan tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kitapları satmak amacıyla müşteri aradıkları tespit edildi.

        Ekiplerin takibi sonucu şüpheliler Araban ilçesinde yakalandı.

        Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, deri üzerine İbranice yazılı 5 kitap ele geçirildi.

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        Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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