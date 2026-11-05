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        Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 21 kişi hakkında işlem yapıldı

        Gaziantep'te düzenlenen tefecilik operasyonunda 21 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:53 Güncelleme:
        Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 21 kişi hakkında işlem yapıldı

        Gaziantep'te düzenlenen tefecilik operasyonunda 21 kişi hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, POS tefeciliğine yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 44 kredi kartı, 12 cep telefonu, 9 POS cihazı, 3 dizüstü bilgisayar, 1 milyon 82 bin 715 lira ve 660 avro ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 21 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Ayrıca iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile vergi levhası bulunmayan 16 iş yerine ilişkin yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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