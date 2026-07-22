Gaziantep'te "Temiz İnşaat Sistemi" dijital platformunun tanıtımı gerçekleştirildi

Gaziantep'te, kamu inşaatlarında şeffaflığın artırılması amacıyla geliştirilen "Temiz İnşaat Sistemi" dijital platformunun tanıtımı yapıldı.



Güney Kore'nin başkenti Seul'de 2012 yılında hayata geçirilen dijital platform, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, UNDP Seul Politika Merkezi (USPC) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Gaziantep'te de kullanıma sunuldu.



Platformla, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yürütülen kamu inşaatlarında yerel yönetimler, inşaat şirketleri ve vatandaşlar arasında şeffaf bir iletişim ve bilgi paylaşımının sağlanması hedefleniyor.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programda yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletlerin kurumlarıyla yakın işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi.



Dünyayı daha dirençli hale getirebilmek için işbirliklerinin önemine dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:



"Fikir, söylem ve eylem birliği gerekiyor. Ortak gezegenimizi, doğayı, toprağı, suyu ve havayı korumamız lazım. Toprağı, suyu, havayı koruyamazsak evlatlarımızı koruyamıyoruz. Ben Antarktika'ya gitmiş ve buzulların eridiğini görmüş bir kardeşiniz olarak çok endişeliyim. Bu endişemizi gidermenin ve korkuyu korkutmanın yolu, kendi işimizi iyi yapmak."



UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino ise deprem sonrası yürütülen bina, yol ve altyapı onarım çalışmalarına ilişkin vatandaşların doğru, güncel ve güvenilir bilgiye erişiminin önem taşıdığını belirterek, platformun bu ihtiyacı karşılamak amacıyla geliştirildiğini ifade etti.



Gaziantep'in dayanıklılığı, üretkenliği ve zengin kültürel mirasıyla öne çıktığını belirten Merino, platformun Seul Büyükşehir Belediyesinin uygulamasından esinlenilerek Gaziantep'in yerel ihtiyaçlarına uygun şekilde uyarlandığını söyledi.



Seul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Genel Merkezi Başkanı Lim Chun-geun de uygulamanın 9 ülkede kullanıldığını belirtti.



Platformun her ülkenin ulusal koşullarına uygun şekilde yerelleştirildiğini ve karşılaşılan sorunların aşılmasına katkı sunduğunu ifade eden Chun-geun, projenin Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaçlarına uygun, sürekli gelişen bir sistem olarak sürdürülmesini temenni etti.



Programa, Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, UNDP Türkiye İyi Niyet Temsilcisi Mert Fırat, kurum ve kuruluş temsilcileri ile davetliler katıldı.

