Gaziantep'te Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hizmete girdi

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, merkezi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şahin, tedavi süreçlerinin takip edilerek merkeze gelemeyen hastalar için ev ziyaretleri gerçekleştirileceğini belirtti.

Hastaların günlük yaşam becerilerinin geliştirilmesi ve sosyal yaşama katılımlarının desteklenmesi amacıyla çeşitli terapi ve etkinlikler düzenlenecek.

Merkezde ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, hemşire ve iş-uğraşı terapistinden oluşan ekip görev alacak.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkezde ruhsal hastalığı bulunan bireylere tedavi ve takip hizmetlerinin yanı sıra psikososyal destek ve rehabilitasyon hizmetleri sunulacak.

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