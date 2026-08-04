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        Gaziantep'te trafiği tehlikeye atan 2 sürücüye 160 bin lira ceza uygulandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde otoyolda trafik güvenliğini ve çevreyi tehlikeye atan 2 sürücüye toplam 160 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 11:56 Güncelleme:
        Gaziantep'te trafiği tehlikeye atan 2 sürücüye 160 bin lira ceza uygulandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde otoyolda trafik güvenliğini ve çevreyi tehlikeye atan 2 sürücüye toplam 160 bin lira idari para cezası uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Nizip ilçesi Şanlıurfa istikametinde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, aracının plakasını okunamayacak şekilde değiştirdiği belirlenen sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç, 30 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

        Seyir halindeyken suyla karışık fuel oil maddesini otoyola boşalttığı tespit edilen çekici sürücüsüne ise 20 bin lira idari para cezası verildi. Sürücü hakkında "çevrenin kasten kirletilmesi" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Otoyola dökülen tehlikeli sıvı madde, karayolları ekiplerince temizlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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