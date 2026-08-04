Gaziantep'te trafiği tehlikeye atan 2 sürücüye 160 bin lira ceza uygulandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde otoyolda trafik güvenliğini ve çevreyi tehlikeye atan 2 sürücüye toplam 160 bin lira idari para cezası uygulandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde otoyolda trafik güvenliğini ve çevreyi tehlikeye atan 2 sürücüye toplam 160 bin lira idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Nizip ilçesi Şanlıurfa istikametinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, aracının plakasını okunamayacak şekilde değiştirdiği belirlenen sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç, 30 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.
Seyir halindeyken suyla karışık fuel oil maddesini otoyola boşalttığı tespit edilen çekici sürücüsüne ise 20 bin lira idari para cezası verildi. Sürücü hakkında "çevrenin kasten kirletilmesi" suçundan adli işlem başlatıldı.
Otoyola dökülen tehlikeli sıvı madde, karayolları ekiplerince temizlendi.
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