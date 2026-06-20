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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 21:29 Güncelleme:
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son 3 günde bazı adreslere operasyon yaptı. Ekipler bazı araçları da aradı.

        Operasyonda, 14 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu, 8 kilo 650 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Emniyetin paylaştığı görüntüde, narkotik köpeğinin desteğiyle araçlarda arama yapılması ve uyuşturucu bulunması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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