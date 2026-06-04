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        Gaziantep'te "Veli Okulu Lansmanı Sertifika Töreni" gerçekleştirildi

        Gaziantep'te, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından "Veli Okulu Lansmanı Sertifika Töreni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 19:04 Güncelleme:
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        Gaziantep'te "Veli Okulu Lansmanı Sertifika Töreni" gerçekleştirildi

        Gaziantep'te, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından "Veli Okulu Lansmanı Sertifika Töreni" düzenlendi.

        TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, emeği geçenlere ve katılım sağlayan ailelere teşekkür etti.

        Bir evin duvarlarının yüksekliğinin içindeki sevgiyle ölçüldüğünü belirten Beşinci, şöyle konuştu:

        "Aile olmanın vermiş olduğu o sevgi, merhamet ve saygı iklimini hep beraber korumak zorundayız. Burada da en temelde gençlerimizi merkeze oturtmak zorundayız. Gençlerin şu anda mücadele alanı geçmişe göre çok daha zor. Herhangi bir genç sadece bir telefonla dünyadaki bütün kötülüklere ulaşabiliyor. Hatta kendisi ona ulaşmıyor. Onlar gencimize, evladınıza ulaşabiliyor. Sadece bir sosyal medya mecrasıyla istediği mesajı onlara yazabiliyor ve görseli sunabiliyor. Sizin o gül kokulu evlatlarınız her gün o gördüğü mesajlar, metinler ve resimlerle muhatap oluyor. Her gün ona karşı bir mukavemet uyguluyor, tavır ve bilinç geliştiriyor. Çocuklarımız bazen istemediğimiz şekilde hareket ediyorlar ama bazen de hepinizden çok daha asil bir şekilde davranarak çok güzel hareket ediyorlar. Dolayısıyla burada sadece oturup eleştirmek, yadırgamak ve kınamak annelerin, babaların veya bizlerin vazifesi olamaz."

        Beşinci, TÜGVA olarak gençlerin topluma kazandırılması için çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

        Güçlü toplumun güçlü aileyle oluşabileceğini ifade eden Beşinci, şöyle devam etti:

        "Bizler bir şekilde kendimizi eğiterek, anlayarak gençlerimizin ve çocuklarımızın yanında olmayı öğrenmek zorundayız. Onlarla olabilmeyi ve kalabilmeyi becermek zorundayız. Aksi takdirde onlara kalın kalın duvarlar öneriz ve aramızda ne bir iletişim, ne bir irtibat, ne annelik, ne babalık, ne kardeşlik hiçbir şey kalmaz."

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de güçlü aile yapısı için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Anne baba rolünün çocuğun gelişiminde önemli olduğunu vurgulayan Şahin, "Gazze'de çocuklar ölüyor ve öldürüyor. Niye? Adaletsiz yöneticiler tarafından yönetiliyor. Merhameti kaybeden bir dünya var." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından programa katılan çocuklara katılım sertifikası verildi, protokol üyelerine ise hediye takdim edildi.

        Programa, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Tuba Arslan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zehra Ünal, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, TÜGVA Gaziantep İl Temsilcisi Veysel Karakuş, protokol üyeleri ve ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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