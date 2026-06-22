Gaziantep'te yaz okulu programı hazırlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinde çocuk ve gençlere yönelik 80 tesiste 250 branşta ücretsiz kurs ve atölye çalışması düzenleyecek.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, spor, sanat, bilim, teknoloji, kültür ve doğa temelli eğitimlerin yer aldığı yaz okulu programında, Aile Yılı kapsamında yapay zeka, kodlama ve dijital oyun tasarımı gibi yeni atölyeler de yer alacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, geçen yıl yaz okullarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığını belirterek, yoğun ilgi gören programın bu yıl da 12 yıllık tecrübeyle sürdürüleceğini ifade etti.

