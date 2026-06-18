Gaziantep'te YKS adayları toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin ulaşımda sorun yaşamaması amacıyla sınav günlerinde toplu taşıma araçlarını ücretsiz hizmete açtı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin ulaşımda sorun yaşamaması amacıyla sınav günlerinde toplu taşıma araçlarını ücretsiz hizmete açtı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS kapsamında öğrenciler, GAZİRAY, tramvay ve Büyükşehir Belediyesine bağlı turuncu otobüs hatlarından ücretsiz yararlanabilecek.
Uygulama kapsamında öğrenciler, 20 Haziran Cumartesi günü saat 15.00'e kadar, 21 Haziran Pazar günü ise saat 20.00'ye kadar Gaziantep Kart'ını kullanarak toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.
Açıklamada, uygulamayla öğrencilerin sınav merkezlerine güvenli, rahat ve zamanında ulaşmalarının amaçlandığı belirtildi.
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