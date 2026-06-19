Gaziantep'te YKS öğrencilerine tatbikat sınavı gerçekleştirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler için sınav öncesi tatbikat sınavı düzenledi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sınav anını deneyimlemek ve zaman yönetimi becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen uygulama öğrencilerin eksiklerinin görme fırsatı sundu.



GASMEK'lerde bugüne kadar YKS-LGS hazırlık kurslarında 87 bin 345 öğrenciye, Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları'nda 537 bin 892 kursiyere eğitim verildi.

