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        Gaziantep'ten küresel oyun pazarına uzanan başarı

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren oyun geliştirme şirketi Rotatelab, Laton Ventures ve Arcadia Gaming Partners eş liderliğinde gerçekleştirilen tohum yatırım turunu tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Gaziantep'ten küresel oyun pazarına uzanan başarı

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren oyun geliştirme şirketi Rotatelab, Laton Ventures ve Arcadia Gaming Partners eş liderliğinde gerçekleştirilen tohum yatırım turunu tamamladı.

        Yeni yatırımla birlikte ürün geliştirme faaliyetlerini ve büyüme çalışmalarını hızlandırmayı hedefleyen şirket, geliştirdiği oyunlarla küresel oyun pazarındaki varlığını sürdürüyor.

        Rotatelab tarafından geliştirilen Cube Land, yayınlanmasından 4 ay sonra 2 milyonun üzerinde indirmeye ulaşırken, şirketin bugüne kadar geliştirdiği oyunların toplam indirme sayısı 17 milyonu aştı.

        Gaziantep'ten küresel pazara açılan şirket, yeni yatırım turuyla ürünlerini geliştirmeyi ve uluslararası pazarlardaki büyümesini artırmayı amaçlıyor.

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        GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji girişimlerinin uluslararası pazarlarda elde ettiği başarıların üniversitenin girişimcilik ve inovasyon ekosistemine katkı sağladığını belirtti.

        Doğan, Gaziantep'ten çıkan teknoloji girişimlerinin uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmesinin ve küresel pazarlarda büyümesinin önemli olduğunu ifade ederek, Rotatelab ekibini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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