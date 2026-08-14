Gaziantep'ten küresel oyun pazarına uzanan başarı
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren oyun geliştirme şirketi Rotatelab, Laton Ventures ve Arcadia Gaming Partners eş liderliğinde gerçekleştirilen tohum yatırım turunu tamamladı.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren oyun geliştirme şirketi Rotatelab, Laton Ventures ve Arcadia Gaming Partners eş liderliğinde gerçekleştirilen tohum yatırım turunu tamamladı.
Yeni yatırımla birlikte ürün geliştirme faaliyetlerini ve büyüme çalışmalarını hızlandırmayı hedefleyen şirket, geliştirdiği oyunlarla küresel oyun pazarındaki varlığını sürdürüyor.
Rotatelab tarafından geliştirilen Cube Land, yayınlanmasından 4 ay sonra 2 milyonun üzerinde indirmeye ulaşırken, şirketin bugüne kadar geliştirdiği oyunların toplam indirme sayısı 17 milyonu aştı.
Gaziantep'ten küresel pazara açılan şirket, yeni yatırım turuyla ürünlerini geliştirmeyi ve uluslararası pazarlardaki büyümesini artırmayı amaçlıyor.
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji girişimlerinin uluslararası pazarlarda elde ettiği başarıların üniversitenin girişimcilik ve inovasyon ekosistemine katkı sağladığını belirtti.
Doğan, Gaziantep'ten çıkan teknoloji girişimlerinin uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmesinin ve küresel pazarlarda büyümesinin önemli olduğunu ifade ederek, Rotatelab ekibini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
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