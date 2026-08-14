Gaziantep'ten küresel oyun pazarına uzanan başarı

Doğan, Gaziantep'ten çıkan teknoloji girişimlerinin uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmesinin ve küresel pazarlarda büyümesinin önemli olduğunu ifade ederek, Rotatelab ekibini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji girişimlerinin uluslararası pazarlarda elde ettiği başarıların üniversitenin girişimcilik ve inovasyon ekosistemine katkı sağladığını belirtti.

Rotatelab tarafından geliştirilen Cube Land, yayınlanmasından 4 ay sonra 2 milyonun üzerinde indirmeye ulaşırken, şirketin bugüne kadar geliştirdiği oyunların toplam indirme sayısı 17 milyonu aştı.

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