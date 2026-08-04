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        Gazintep'te çıkan yangında bir çocuk öldü, annesi ve iki kardeşi yaralandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde evde çıkan yangında bir çocuk öldü, annesi ve iki kardeşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 19:21 Güncelleme:
        Gazintep'te çıkan yangında bir çocuk öldü, annesi ve iki kardeşi yaralandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde evde çıkan yangında bir çocuk öldü, annesi ve iki kardeşi yaralandı.

        Deniz Mahallesi 83046. sokaktaki bir apartmanının 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerinde bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 4 yaşındaki Yazen El Casim'in cansız bedenini çıkarırken, isimleri öğrenilemeyen annesi ve 2 kardeşini ise yaralı olarak kurtardı.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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