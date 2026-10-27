GKV Özel Liseleri öğrencilerinden dijital sporlarda büyük başarı

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları, akademik ve sportif başarılarının yanı sıra dijital spor alanındaki iddialı konumuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Dijital oyunların strateji, takım çalışması, hızlı karar verme ve odaklanma becerilerini ön plana çıkardığı prestijli yarışmada GKV’li öğrenciler önemli dereceler elde etti.

Geleceğin becerileri arasında gösterilen stratejik düşünme ve koordinasyon yetkinliklerinin sınandığı dijital spor organizasyonunda, GKV Özel Liseleri öğrencileri gösterdikleri üstün performansla göz doldurdu. Zorlu müsabakalar boyunca sergiledikleri takım ruhu ve hızlı karar alma becerileriyle rakiplerini geride bırakan öğrencilerimiz, okulumuza büyük bir gurur yaşattı.

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Elde edilen bu anlamlı dereceler; Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının yalnızca fen, sosyal ve geleneksel sportif alanlarda değil, aynı zamanda dijital çağın ihtiyaçlarına olan dijital spor alanında da ne kadar öncü ve donanımlı nesiller yetiştirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Öğrencilerimiz çağın ihtiyaçlarına uygun olarak yetişiyor"

Öğrencilerin elde ettiği bu önemli başarıdan duyduğu gururu dile getiren GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları olarak öğrencilerimizin yalnızca akademik ve geleneksel sportif alanlarda değil, dijital dünyada da fark oluşturmalarını önemsiyoruz. Dijital oyunlar; günümüzde strateji geliştirme, takım çalışması, hızlı karar verme ve odaklanma gibi 21. yüzyıl becerilerini doğrudan destekleyen önemli bir alandır. Öğrencilerimizin bu yarışmada sergiledikleri üstün performans ve elde ettikleri dereceler bizleri son derece mutlu etmiştir. Okulumuzu başarıyla temsil eden sevgili öğrencilerimizi, onları bu zorlu sürece hazırlayan değerli öğretmenimizi ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarım ile velilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin başarılarının artarak devam edeceğine inancım tamdır" diye konuştu.