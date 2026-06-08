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        Hasan Kalyoncu Üniversitesi patent ve araştırma performansında başarı elde etti

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) geliştirilen iki buluş patentle tescillendi ve üniversite, araştırma odaklı kurumların küresel ölçekte değerlendirildiği akademik derecelendirmede Q1 kategorisinde yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 12:22 Güncelleme:
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        Hasan Kalyoncu Üniversitesi patent ve araştırma performansında başarı elde etti

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) geliştirilen iki buluş patentle tescillendi ve üniversite, araştırma odaklı kurumların küresel ölçekte değerlendirildiği akademik derecelendirmede Q1 kategorisinde yer aldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, HKÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Ahmed Sadık tarafından geliştirilen "Plakalı Isı Eşanjörleri İçin Yeni Plaka Geometrisi" ile "Eliptik Uçlu Çelik Elyaf" buluşları patent aldı.

        SCImago Institutions Rankings 2026 (üniversite ve araştırma odaklı kurumların küresel ölçekte değerlendirildiği, performanslarına göre sınıflandırıldığı kapsamlı bir akademik derecelendirme sistemi) sonuçlarında Türkiye genelinde 69'uncu sırada yer alan HKÜ, Q1 kategorisinde konumlandı.


        Üniversite, "Araştırma Sıralaması (Research Rank)" kategorisinde ise Türkiye genelinde 20'nci, vakıf üniversiteleri arasında 5'inci sırada yer aldı.


        HKÜ Rektör Vekili Gül Rengin Küçükerdoğan, elde edilen sonuçlarda üniversitenin araştırma ve inovasyon vizyonunun önemli göstergeleri olduğunu belirtti.

        HKÜ Araştırma Dekanı Serkan Aracı ise patentlerin üniversitenin araştırma odaklı gelişim stratejisinin somut çıktıları olduğunu ifade etti.

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