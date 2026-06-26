Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri İslahiye Devlet Hastanesi'nde rehine tatbikatı gerçekleştirildi

        İslahiye Devlet Hastanesi'nde rehine tatbikatı gerçekleştirildi

        Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen rehine tatbikatı, gerçeğini aratmayan görüntülere sahne oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 13:42 Güncelleme:
        İslahiye Devlet Hastanesi'nde rehine tatbikatı gerçekleştirildi

        Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen rehine tatbikatı, gerçeğini aratmayan görüntülere sahne oldu.

        Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde düzenlenen tatbikatta, hastanede yaşanabilecek muhtemel bir rehine krizine yönelik senaryo başarıyla uygulandı.

        Senaryo gereği, hastaneye yüksek ateş ve genel durum bozukluğu şikayetiyle muayene olmak için gelen bir hastanın yakını olan refakatçisi yaşanan tartışmanın ardından bir sağlık çalışanını kesici aletle rehin alarak yaraladı. Olayın ardından hastane güvenliği alarma geçerken, güvenlik kameraları üzerinden kriz anı yakından takip edildi.

        Gerçek bir olayı aratmayan tatbikatta, hastane güvenlik görevlileri ile polis ekiplerinin koordineli müdahalesi ve hastane psikoloğunun ikna çabaları canlandırıldı.


        Kriz yönetimi kapsamında hasta ve personelin tahliyesi, birimler arası iletişim, olay yerine müdahale ve güvenliğin sağlanmasına yönelik süreçler uygulamalı olarak test edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa çalışmaları açıklaması
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa çalışmaları açıklaması
        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!
        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Kocasını öldürecekti! Tetiğe bastı ama...
        Kocasını öldürecekti! Tetiğe bastı ama...
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Yeni bir devrim bekleniyor

        Benzer Haberler

        Fabrikada su içtikten sonra rahatsızlanan 25 işçi hastaneye kaldırıldı
        Fabrikada su içtikten sonra rahatsızlanan 25 işçi hastaneye kaldırıldı
        Gaziantep'te 'Polatlar' suç örgütüne dev operasyon: 20 gözaltı 28 milyon TL...
        Gaziantep'te 'Polatlar' suç örgütüne dev operasyon: 20 gözaltı 28 milyon TL...
        GKV'de 62. yılın karne gururu
        GKV'de 62. yılın karne gururu
        Gaziantep merkezli silahlı suç örgütü operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
        Gaziantep merkezli silahlı suç örgütü operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
        GSO'da Tekstil Sektörü İstişare Toplantısı gerçekleştirildi
        GSO'da Tekstil Sektörü İstişare Toplantısı gerçekleştirildi
        19 yaşında öldürülen Mustafa Emre Yeter cinayetinde karar
        19 yaşında öldürülen Mustafa Emre Yeter cinayetinde karar