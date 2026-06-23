İslahiye Kaymakamı Soylu, Nurdağı Belediye Başkanı Yıldırır'a veda ziyaretinde bulundu
Antalya'nın Finike ilçesine atanan İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'a veda ziyaretinde bulundu.
Antalya'nın Finike ilçesine atanan İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'a veda ziyaretinde bulundu.
Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas'ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Yıldırır, İslahiye Kaymakamı olarak görev yaptığı süre boyunca ilçeye sunduğu hizmetler ve özverili çalışmalarından dolayı Soylu'ya teşekkür etti.
Ziyaret, günün anısına takdim edilen hediye ve çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
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