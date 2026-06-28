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        İslahiye'de anız yangınında 90 dönüm alan zarar gördü

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hasadı yapılmış tarlada çıkan anız yangınında yaklaşık 90 dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 11:51 Güncelleme:
        İslahiye'de anız yangınında 90 dönüm alan zarar gördü

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hasadı yapılmış tarlada çıkan anız yangınında yaklaşık 90 dönüm alan zarar gördü.

        Türkbahçe Mahallesi kırsalında hasadı yapılmış bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, yaklaşık 90 dönümlük alanda etkili olurken, tarlada bulunan saman balyaları yanarak kullanılamaz hale geldi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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