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        İslahiye'de CHP'li belediye meclis üyesi AK Parti'ye katıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde CHP belediye meclis üyesi Ömer Horoz, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 12:35 Güncelleme:
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        İslahiye'de CHP'li belediye meclis üyesi AK Parti'ye katıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde CHP belediye meclis üyesi Ömer Horoz, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.


        Horoz, partisindeki görevlerinden ve üyeliğinden istifa etti.

        AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ile AK Parti İslahiye İlçe Başkanı Reşit Uluşan’ın katılımıyla İslahiye Belediye hizmet binasında düzenlenen programda Horoz’a AK Parti rozeti takıldı.

        Fedaioğlu, törende yaptığı konuşmada, "AK Parti ailemize katılan Sayın Ömer Horoz'a hoş geldiniz diyor, birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize ve hemşehrilerimize hizmet yolunda hayırlı çalışmalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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