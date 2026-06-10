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        İslahiye'de makineye kolunu kaptıran işçi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir ekmek fabrikasında makineye kolunu kaptıran işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 12:32 Güncelleme:
        İslahiye'de makineye kolunu kaptıran işçi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir ekmek fabrikasında makineye kolunu kaptıran işçi ağır yaralandı.


        Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi'nde faaliyet gösteren bir ekmek fırınında çalışan K.İ. (22), üretim sırasında kullanılan hamur dinlendirme makinesine kolunu kaptırdı.

        Durumu fark eden diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan K.İ, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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