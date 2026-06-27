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        İslahiye'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 22 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 10:57 Güncelleme:
        İslahiye'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 22 gram esrar ele geçirildi.

        İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, R.A. (44) ile N.T'nin (32) üzerleri, araçları ve ikametlerinde arama yapıldı.

        Aramalarda 1 kilo 22 gram esrar ele geçirildi.


        Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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