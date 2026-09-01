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        KKTC'deki gemi kazasında ölen Nisa Törer'in cenazesi Gaziantep'te defnedildi

        KKTC'de alabora olan gemide hayatını kaybeden 14 yaşındaki Nisa Törer'in cenazesi, Gaziantep'te toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 13:43 Güncelleme:
        KKTC'deki gemi kazasında ölen Nisa Törer'in cenazesi Gaziantep'te defnedildi

        KKTC'de alabora olan gemide hayatını kaybeden 14 yaşındaki Nisa Törer'in cenazesi, Gaziantep'te toprağa verildi.

        Asri Mezarlık morgundan alınan Törer'in cenazesi Yeşilkent Mezarlığı'na getirildi.

        Burada düzenlenen cenaze törenine Törer'in ailesi, Vali Yardımcısı İlker Eker ile vatandaşlar katıldı.

        Aynı kazada kurtulan Törer'in kardeşleri 11 yaşındaki Yusuf ile 10 yaşındaki Yunus'un fenalaştığı ve yakınları tarafından cenazeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

        Bu arada, yaklaşık 4 yıl önce annesi Güneş'i kanser nedeniyle kaybettiği öğrenilen Nisa Törer'in aynı gemide bulunan babası Ferdi Törer'i arama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

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        Törer ailesinin yakını Mustafa Çan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin hem akrabaları hem de komşuları olduklarını belirterek, "4 yıl önce anneleri vefat etmişti. Ferdi ağabey yıllık izne ayrılıp çocuklarıyla, KKTC'deki halasının yanına tatile gitmişlerdi. Dönerken bu elim olay oldu. Şu an kızımıza ulaştık, bugün defnettik. Ferdi Törer kayıp, halen haber yok. 10 ve 11 yaşlarında 2 çocukları var, çok şükür onlar sağ salim kurtuldu." diye konuştu.

        Çan, soruşturmayla ilgili de "Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Birçok aile kayboldu, çocuklar öldü. Şu an bütün Türkiye olarak yüreğimiz yanıyor. Bu acı hepimizin acısı sadece bizim değil." dedi.

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