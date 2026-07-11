LGS'de tam puan alan Gaziantepli öğrenciler Bosna Hersek gezisiyle ödüllendirilecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Gaziantepli öğrencileri Bosna Hersek gezisiyle ödüllendirecek.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl başlatılan uygulama bu yıl da sürdürülecek. Program kapsamında öğrenciler, Bosna Hersek'te Saraybosna, Mostar ve Blagaj kentlerini ziyaret edecek. Öğrenciler, rehberler eşliğinde ülkenin tarihi ve kültürel mirasını yerinde inceleme fırsatı bulacak.





Uygulamayla öğrencilerin akademik başarılarının ödüllendirilmesinin yanı sıra tarih ve kültür bilincinin geliştirilmesi, vizyonlarının genişletilmesinin hedeflendiği bildirildi.

