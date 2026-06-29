MHP Gaziantep KAÇEP karne etkinliği düzenledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanlığı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanlığı, eğitim öğretim yılının bitmesinin ardından "Başarıyı Ödüllendiriyoruz" adlı karne etkinliği gerçekleştirdi.



İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Çocuklarımız gülsün diye" sloganıyla başlatılan ve MHP Gaziantep İl Başkanlığı binasında düzenlenen etkinlikte animasyon gösterileri ve müzik dinletileri yapıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP Gaziantep KAÇEP İl Başkanı Mezine Sırakaya, eğitimin çok boyutlu bir süreç olduğunu ifade etti.



Çocukların milli ve manevi değerlerle de yetiştirilmesi gerektiğini belirten Sırakaya, şunları kaydetti:



"Atalarımız ‘Emek olmadan yemek olmaz’ demiştir. Bizler de biliyoruz ki, başarı sadece yüksek not almakla sınırlı değildir. Asıl başarı dürüst olmak, gayret sarf etmek, zorluklar karşısında vazgeçmemek ve her yeni günü bir önceki günden daha değerli kılmaya çalışmaktır."



Etkinlik, takdir belgesi alan öğrencilere ödül verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.



Etkinliğe, MHP İl Başkan Vekili Şeydi Yılmaz, Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Doğan, Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Taşdoğan, Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Cenk Gece, Şahinbey KAÇEP Başkanı Ganime Boyacı, Şehitkamil KAÇEP Başkanı Meltem Polat, il ve ilçe yöneticileri ile ilgililer katıldı.



