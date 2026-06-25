Motosiklet tutkunları 2. Gaziantep Motofest'te bir araya geldi

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Gaziantep Motofest" başladı.



Dülük Tabiat Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte, Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda motosiklet tutkunu bir araya geldi.



Motosiklet kültürünün yaygınlaştırılması için Gaziantep'te buluşan motosikletseverler, festival alanına kurulan stantlarda kentin kültürel değerlerini tanıma imkanı buldu.



Festivalde, gösteri ve konserlerin yanı sıraeğitim etkinlikleri de düzenleniyor.



Festival sorumlusu Mehmet Aytaç, AA muhabirine, festival için heyecanlı olduklarını söyledi.



Geçen yılın daha da üstüne koyarak bu yıl iki katı bir katılım beklediklerini dile getiren Aytaç, şunları kaydetti:



"Bu festival farklı şehirlerde gelişen ve gerçekleştirilen bir festivaldi. Gaziantep'te de gerçekleştirilmemişti. Biz de bunu projelendirip geçen yıl birincisini, bu yıl da ikincisini düzenliyoruz. Hem bayiler anlamında hem motosiklet grup ve derneklerinin bize karşı, festivalimize karşı çok iyi talepleri var. Katılımı çok üst seviyede bekliyoruz."



Etkinlik, 28 Haziran'da sona erecek.

