Nizip Belediye Başkanı Doğan'dan 15 Temmuz mesajı

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi milli iradesine sahip çıkarak hain darbe girişimine karşı destansı bir mücadele verdiğini belirtti.



Doğan, mesajında, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberlik içinde vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak tarih yazdığı unutulmaz bir zafer olduğunu ifade etti.



Aziz milletin o gece ortaya koyduğu kararlılıkla milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Doğan, "İrade Bizim, Zafer Bizim" anlayışının milletin sarsılmaz duruşunu simgelediğini kaydetti.



Doğan, milli iradeye, demokrasiye ve Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkmayı sürdüreceklerini belirterek, "Bu vesileyle, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milli iradeye, demokrasiye ve Cumhuriyetimizin temel değerlerine daima sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

