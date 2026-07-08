Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Nurdağı'nda "Muhtarlar Toplantısı" yapıldı

        Nurdağı'nda "Muhtarlar Toplantısı" yapıldı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, mahallelerin ihtiyaç ve taleplerinin değerlendirildiği "Muhtarlar Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 12:34 Güncelleme:
        Nurdağı'nda "Muhtarlar Toplantısı" yapıldı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, mahallelerin ihtiyaç ve taleplerinin değerlendirildiği "Muhtarlar Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaymakamlık toplantı salonunda, Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas başkanlığında düzenlenen toplantıda ilçenin genel durumu ile mahallelerin öncelikli ihtiyaçları ele alındı.

        Toplantıda muhtarların talep ve önerileri dinlenirken, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

        Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarının hızlı şekilde karşılanmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Kaymakam Erciyas, muhtarların mahallelerde devletin temsilcisi olarak önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

        Erciyas, kamu hizmetlerinin etkin sunulması için muhtarlarla ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Petrol yeniden sıçradı
        Petrol yeniden sıçradı
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Formunu yakaladı
        Formunu yakaladı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede

        Benzer Haberler

        31 suç kaydı bulunan hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı
        31 suç kaydı bulunan hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı
        Prof. Dr. Sevinç: "Belirtiler yaşa bağlanmamalı, erken tanı her yaşta hayat...
        Prof. Dr. Sevinç: "Belirtiler yaşa bağlanmamalı, erken tanı her yaşta hayat...
        Yaz tatilinde çocuklarda ekran süresine dikkat Çocuklarda ekran bağımlılığı...
        Yaz tatilinde çocuklarda ekran süresine dikkat Çocuklarda ekran bağımlılığı...
        Gaziantep'te çocuk kavgasıyla başlayan cinayet davasında karar çıktı
        Gaziantep'te çocuk kavgasıyla başlayan cinayet davasında karar çıktı
        Gaziantep'te yerli ve milli OED cihazları vatandaşların kullanımına sunuldu
        Gaziantep'te yerli ve milli OED cihazları vatandaşların kullanımına sunuldu
        Güneydoğu'dan 121 milyon 418 bin dolarlık kuru meyve ihracatı
        Güneydoğu'dan 121 milyon 418 bin dolarlık kuru meyve ihracatı