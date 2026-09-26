Orman arazisi, yabancı gönüllüleri kaynaştırıp ihtiyaç sahiplerine gelir kapısı oldu

FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'teki Bülbülzade Vakfınca orman vasfını yitirmiş alanda oluşturulan badem bahçesi, farklı ülkelerden kente gelen gönüllü gençleri tarımsal üretim, doğa ve yerel yaşam kültürüyle buluştururken hasat sayesinde elde edilen gelirle de hayır işlerine kaynak oluşturuyor.

Bülbülzade Vakfı tarafından 2008 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan tahsis edilen arazi, taşlardan temizlenip toprak, hava, su ve iklim tahlilleri yapılarak badem bahçesinin oluşturulması kararlaştırıldı.

7 bin badem fidesinin dikildiği, bölge florasını zenginleştirmek için ise 25 binden fazla farklı ağaç ve bitkinin ekildiği, "Kurtuluş Ormanı" adı verilen alan, bugün büyük bir badem bahçesi haline geldi.

REKLAM

Farklı etkinliklere de ev sahipliği yapan alan, Avrupa Birliği'nin Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Gaziantep'e gelen Azerbaycan, İtalya, Fas, Ürdün, Filistin ve Suriye'den gönüllüleri de bir araya getiriyor.

Daha önceki dönemlerde bakım ve budama gibi faaliyetlere katılan gönüllüler, şimdilerde ise hasat sürecini gerçekleştiriyor. Bir yandan yerel üretime katkı sunarken diğer yandan imece kültürünü deneyimleyen gönüllülerin yaptığı hasat sonrası elde edilen gelirler ise vakfın hayır işlerini destekliyor.

- Kurtuluş Ormanı doğayla iç içe bir yaşam alanına dönüştü

Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, AA muhabirine, arazinin 2008 yılında tahsis edildiğini söyledi.

REKLAM

Alanın zaman içerisinde doğal yaşam alanına dönüştüğünü dile getiren Aldemir, şöyle konuştu:

"Kurtuluş Ormanı'nda bugüne kadar çok sayıda gence ve aileye ağaç dikme imkanı sağladık. Burada bir çalı bile yoktu ama şu an burası kuş cenneti oldu. Tavşanların, kaplumbağaların sığınağı oldu. Alanda bahçıvanlık, aşçılık, budama ve çiftçilik kurslarının yanı sıra arıcılık eğitimleri de düzenliyoruz. Böylelikle bölge halkına da katkı sunuyoruz. Şu an badem hasadı sürüyor. İnce kabuğun hasadını geçen hafta yaptık, şimdi orta ve kalın kabukların hasadını yapıyoruz. Vakıf olarak Türkiye Ulusal Ajansı ile gönüllülük faaliyetleri yürütüyoruz. Farklı ülkelerden gelen gençlerin hasada katılması kendileri açısından da önemli. Şu anda Azerbaycan, İtalya, Fas, Ürdün, Filistin ve Suriye'den gönüllüler bulunuyor. Onlar da buradaki hasada katılıp bu heyecana dahil oluyor."

REKLAM

Kurtuluş Ormanı'nda verimliliği artıracaklarını, arazinin karşı tarafında zeytin alanı oluşturacaklarını ifade eden Aldemir, şöyle devam etti:

"Gençler için depremden kalan konteynerleri topladık. Burada kamp alanı oluşturacağız. Yine buranın enerjisini kendisinin üreteceği bir enerji tarlası konusunda Orman Bakanlığı ile görüştük. Yan tarafta vakfa ait arazi var. Orada da fide ve fidan yetiştiriciliği üzerine seralar planlıyoruz. Burası uzun vadede tarımsal kalkınmanın aslında gıda alanındaki bağımsızlığımızın prototipi olarak planlıyoruz. Burada aile ve gençlerimiz bir şuur ve bilinçlenme, tükettikleri şeyin üretiminin nasıl olduğunu görme fırsatı buluyor. Kurtuluş Ormanı'nı tarımsal alana dönüştürmeyi hedefliyoruz."

REKLAM

- Gönüllüler keyifli zaman geçiriyor

İtalya'dan gelen 24 yaşındaki Oussama Hannouch, badem hasadına katıldığı için mutlu olduğunu belirterek hasat yapmanın kendisi için ilk deneyim olduğunu dile getirdi.

Uzun vadeli hedeflerinden birisinin dernek kurmak olduğunu ifade eden Hannouch, şunları kaydetti:

"Erasmus ve ESC projelerine katılmak ve tabii ki öncelikle yerel topluma yardım etmek. Şu anda burada bunu adım adım öğreniyorum. Hala 3,5 ayım var. Her gün yeni bir deneyim kazanıyorum. Olabildiğince çok şey öğrenmeye ve eğlenmeye çalışıyorum. En önemli şey bu."

Ürdünlü doktor Yasmeen Al-Abdallat ise Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında gönüllü olarak Gaziantep'e geldiğini söyledi.

REKLAM

Bülbülzade Vakfının Kurtuluş Ormanı'nda hasat yapmanın harika bir duygu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Burası gerçekten harika bir deneyimdi çünkü buradaki insanlara yardım ediyoruz ve doğayı tüm duyularımızla deneyimliyoruz. Burası ruh halimi düzeltti. Tıp eğitimi yüzünden gerçekten çok stresli ve depresif bir durumdaydım. Buraya gelmek, yeniden canlanmak ve güçlenmek açısından harika bir deneyim oldu."