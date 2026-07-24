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        Polisten yaz Kur'an kursu öğrencilerine dondurma sürprizi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaz Kur'an kurslarına devam eden 515 öğrenciye dondurma ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Polisten yaz Kur'an kursu öğrencilerine dondurma sürprizi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaz Kur'an kurslarına devam eden 515 öğrenciye dondurma ikram edildi.

        İlçe genelinde düzenlenen etkinlik kapsamında Mehmet Evren Camisi'nde yaklaşık 250, Merkez Camisi'nde 50, Hz. Musab Camisi'nde 40, Hürriyet Camisi'nde 40 ve Sıdıka Tayyar Camisi'nde 45 öğrenciye dondurma dağıtıldı.

        Ayrıca 3 camide eğitim gören 4-6 yaş grubu Kur'an kursuna devam eden 90 çocuk da etkinlikten yararlandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü personelince toplam 515 Kur'an kursu öğrencisine dondurma ikram edilirken, çocuklar etkinlik dolayısıyla polis ekiplerine teşekkür etti.

        Çocuklarla güvenlik güçleri arasındaki iletişimi güçlendirmek ve yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere moral vermek amacıyla düzenlenen etkinliğe Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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