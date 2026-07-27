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        Şehitkamil Belediyesi'nden 200 çocuğa sünnet şöleni

        Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleninde 200 çocuk sünnet ettirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Şehitkamil Belediyesi'nden 200 çocuğa sünnet şöleni

        Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleninde 200 çocuk sünnet ettirildi.

        Belediye tarafından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde organize edilen şölen kapsamında 200 çocuğun sünnet işlemleri gerçekleştirildi.

        Sünnet olan çocukların aileleri ve protokol üyelerinin katılımıyla sünnet töreni yapıldı.


        Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, etkinliği geleneksel hale getirdiklerini ve bu yıl ikincisini düzenlediklerini söyledi.

        Yılmaz, 200 çocuğun erkekliğe ilk adımı attığını belirterek, "Buraya gelen bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. İl Sağlık Müdürlüğü destek oldu, 4 hastane bizi yalnız bırakmayarak projemize ortak oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.


        Program çekilen hatıra fotoğrafıyla birlikte sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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