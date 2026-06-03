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        TAG Otoyolu'nda trafik tartışmasında saldırı amacıyla araçtan inen sürücüye 180 bin lira ceza

        Gaziantep'te trafik tartışmasında saldırı amacıyla aracından inen sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 19:35 Güncelleme:
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        TAG Otoyolu'nda trafik tartışmasında saldırı amacıyla araçtan inen sürücüye 180 bin lira ceza

        Gaziantep'te trafik tartışmasında saldırı amacıyla aracından inen sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.


        Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada yer alan trafikteki tartışma görüntülerine ilişkin inceleme başlattı.

        Yapılan çalışmalarda, TAG Otoyolu Başpınar Viyadüğü mevkisinde bir sürücünün trafikte tartıştığı başka bir aracı takip edip saldırı amacıyla aracından inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

        Tespit edilen sürücü S.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4-3 maddesinden 180 bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, araç da 60 gün trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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