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        Vali Çeber, LGS sınavında tam puan alan öğrencilerden 11'inin Gaziantep'ten çıktığını açıkladı

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezi sınavda Türkiye birincisi olan öğrencilerden 11'inin kentten çıktığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Vali Çeber, LGS sınavında tam puan alan öğrencilerden 11'inin Gaziantep'ten çıktığını açıkladı

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezi sınavda Türkiye birincisi olan öğrencilerden 11'inin kentten çıktığını bildirdi.


        Vali Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bu yıl LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 452 öğrenciden 11'inin kentteki öğrencilerden olduğunu belirtti.

        Bu başarının herkes için büyük bir gurur kaynağı olduğunu aktaran Çeber, şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz yıl yakaladığımız başarı ivmesini bu yıl da koruyarak eğitimdeki güçlü yürüyüşümüzü sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gurur tablosunun mimarları olan öğrencilerimizi, fedakarca emek veren öğretmenlerimizi, okul yöneticilerimizi ve her zaman evlatlarının yanında olan kıymetli ailelerimizi yürekten kutluyorum."

        Öğrencilerinin bu başarısının azim, disiplin ve inançlarının en güzel karşılığı olduğunu ifade eden Çeber, Gaziantep'in eğitimdeki başarı hikayesini hep birlikte daha da ileriye taşıyacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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