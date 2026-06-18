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        Yarım asırlık marangoz mesleğini 3 oğluyla geleceğe taşıyor

        FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'te yaklaşık yarım asır önce çırak olarak başladığı marangozluk mesleğini sürdüren 62 yaşındaki Abdulkadir Yağmurlu, aynı atölyede çalışan 3 oğluna hem ustalık yapıyor hem de aile mesleğini gelecek kuşaklara aktarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Yarım asırlık marangoz mesleğini 3 oğluyla geleceğe taşıyor

        FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'te yaklaşık yarım asır önce çırak olarak başladığı marangozluk mesleğini sürdüren 62 yaşındaki Abdulkadir Yağmurlu, aynı atölyede çalışan 3 oğluna hem ustalık yapıyor hem de aile mesleğini gelecek kuşaklara aktarıyor.


        Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki atölyesinde oğulları Fayat, Yunus Emre ve Abdulkadir ile çalışan Yağmurlu, 1977 yılında adım attığı marangozluk mesleğinde edindiği bilgi ve tecrübeyi çocuklarıyla paylaşmayı sürdürüyor.

        Yıllar içinde kendi iş yerini kuran Yağmurlu, 3 oğlunu da küçük yaşlardan itibaren mesleğe alıştırdı. Yaklaşık 25 yıldır aynı çatı altında çalışan baba ve oğulları, sabahın erken saatlerinde tezgah başına geçerek hem üretim yapıyor hem de aile dayanışmasının örneğini sergiliyor.

        Yaklaşık yarım asırdır marangozlukla geçimini sağlayan Yağmurlu, AA muhabirine, en büyük mutluluğunun mesleğini çocuklarına öğretmek olduğunu söyledi.

        - 25 yıldır 3 çocuğuyla aynı atölyede çalışıyorlar

        Marangozluğa çırak olarak başladığını ve ustalarından öğrendiklerini yıllar içinde geliştirdiğini anlatan Yağmurlu, "Üç çocuğumla birlikte aynı dükkanda 25 yıldır severek mesleğimi yapıyorum. Bu mesleği bana sevdiren ustalarıma teşekkür ediyorum. Mesleğin bütün inceliklerini öğrendim ve şimdi çocuklarıma öğretiyorum. Dürüstlükten ödün vermeden çalışıyoruz. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak işlerimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

        Çocuklarıyla aynı mesleği yapmanın kendisi için gurur kaynağı olduğunu ifade eden Yağmurlu, atölyede aile bağlarından önce iş disiplininin geçerli olduğunu belirtti.

        Dükkan içerisinde usta-çırak ilişkisi içerisinde çocuklarıyla çalıştıklarını dile getiren Yağmurlu, "Dükkanda baba-oğul diye bir şey yok. Dükkan dışında baba-oğul olur. Burada taviz yok. Dükkan içerisinde herkes kendi görevini yapacak. Burada babamın mesleği diye yan gelip yatmak yok." dedi.

        - "Sahip olduğumuz her şeyi bu mesleğe borçluyuz"

        Ailenin en büyük oğlu, 40 yaşındaki Fayat Yağmurlu, yaklaşık 25 yıldır babasıyla çalıştığını belirterek, "Mesleği babamdan öğrendim ve sevdim. Müşterilere kaliteli hizmet vermek için çabalıyoruz. Bugün sahip olduğumuz her şeyi bu mesleğe borçluyuz. Sevdiğim işi yaptığım için mutluyum." diye konuştu.

        Kardeşleriyle çalışmanın mutluluk verici olduğunu dile getiren 34 yaşındaki Yunus Emre Yağmurlu ise "Burada her şeyi beraber yapıyoruz. Müşteriler ilk geldiklerinde şaşırıyor ama daha sonra birlik ve beraberliğimizi görünce onlar da mutlu oluyor. Babamla gurur duyuyorum. Çünkü bize mesleği öğretti. Bizim ekmek teknemiz oldu. Kendisine çok teşekkür ederim." dedi.

        Kardeşleriyle babasının iş yerinde çalışmanın mükemmel bir duygu olduğunu anlatan 28 yaşındaki Abdulkadir Yağmurlu da "Bir şeyi yapamadığın zaman babam hemen destek oluyor. Yanlış yaptığın zaman düzeltiliyor. Bir hatan olduğu zaman gün yüzüne çıkarmadan telafi ediliyor. Mesleğimiz hiç ölmeyecek bir meslek. Yeni nesil bu mesleği öğrenmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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