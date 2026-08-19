Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Güngen'e "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, dün merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seydi Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç'in dün eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklanmasının ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne gelen Güngen'in yaptığı açıklamaları inceledi.

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