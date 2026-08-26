Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Yerli kalp-akciğer makinesi Gaziantep'te açık kalp ameliyatlarında kullanıldı

        Yerli kalp-akciğer makinesi Gaziantep'te açık kalp ameliyatlarında kullanıldı

        Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen yerli kalp-akciğer makinesi "LIFELINE HLM", Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen dört açık kalp ameliyatında başarıyla kullanıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 12:15 Güncelleme:
        Yerli kalp-akciğer makinesi Gaziantep'te açık kalp ameliyatlarında kullanıldı

        Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen yerli kalp-akciğer makinesi "LIFELINE HLM", Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen dört açık kalp ameliyatında başarıyla kullanıldı.

        ASELSAN tarafından geliştirilen ve ilk klinik uygulaması Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen cihazın ikinci klinik uygulama merkezi GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi oldu.

        Klinik çalışma kapsamında gerçekleştirilen ameliyatlardan birinde hastaya üç damar bypass uygulanırken, bir diğerinde ise minimal invaziv yöntemle kalp kapağı değiştirildi.

        REKLAM

        Açık kalp ameliyatları sırasında kalp ve akciğerlerin görevini geçici olarak üstlenen cihazın, operasyonlarda başarılı şekilde kullanıldığı belirtildi.

        GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, hastaları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında GAÜN Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Karahan'dan bilgi aldı.

        Doğan, yerli ve milli sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi açısından cihazın klinik uygulamalarından birinin Gaziantep Üniversitesinde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

        TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan da kalp-akciğer makinesinin yaklaşık üç yıllık çalışma sonucunda sağlık çalışanları ve mühendislerin katkısıyla geliştirildiğini ifade etti.

        REKLAM

        GAÜN Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Karahan ise Gaziantep Üniversitesinin klinik çalışmada baş araştırma merkezi olarak cihazın güvenliği, performansı ve klinik sonuçlarının değerlendirilmesine katkı sunduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        Samimi gece
        Samimi gece
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Rojin Kabaiş dosyasında gözler yeni Adlı Tıp raporunda
        Rojin Kabaiş dosyasında gözler yeni Adlı Tıp raporunda
        Aşıkların tekne tatili
        Aşıkların tekne tatili
        CHP Sözcüsü Müslim Sarı: "Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin"
        CHP Sözcüsü Müslim Sarı: "Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin"
        Miretti Beşiktaş için geliyor!
        Miretti Beşiktaş için geliyor!
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak
        "Ahlat gezisi"
        "Ahlat gezisi"
        İstanbul'a serin hava geliyor!
        İstanbul'a serin hava geliyor!
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz

        Benzer Haberler

        Cilt hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. öztürk, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde
        Cilt hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. öztürk, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde
        Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Kaçmaz bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikl...
        Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Kaçmaz bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikl...
        1800 yıllık Zeugma mozaiğinde tıbbi iz Medical Point Gaziantep Hastanesi Ço...
        1800 yıllık Zeugma mozaiğinde tıbbi iz Medical Point Gaziantep Hastanesi Ço...
        Gaziantep'te 116 kök kenevir ele geçirildi: 9 gözaltı
        Gaziantep'te 116 kök kenevir ele geçirildi: 9 gözaltı
        Sıcaktan bunalan hayvanlar buzlu kokteyl ile serinliyor
        Sıcaktan bunalan hayvanlar buzlu kokteyl ile serinliyor
        Gaziantep'te elyaf fabrikasında yangın; 2 işçi dumandan etkilendi
        Gaziantep'te elyaf fabrikasında yangın; 2 işçi dumandan etkilendi