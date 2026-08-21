Yeşilay, bağımsızlık seferberliğinde Gaziantep'te 205 bin kişiye ulaştı

Yeşilay Gaziantep Şubesi tarafından bağımsızlık seferberliği çalışmaları kapsamında yaklaşık 9 ayda 205 bin kişiye ulaşıldı.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında Türkiye genelinde Yeşilay tarafından başlatılan bağımsızlık seferberliği için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Seferberlik kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 14 kurum, Yeşilay şubesiyle işbirliği içinde çalışmalara katkı sağlıyor.

Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Haluk Şen, düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl kasım ayından bu yana seferberlik çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.

Projeyle sahada bağımlılığı anlattıklarını belirten Şen, şunları kaydetti:

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"Bağımlı insanlara koruma ve tedavi yöntemlerini anlatıyoruz. Bu bağlamda şu ana kadar ulaştığımız kişi sayısı 205 bini buldu, 5 bin üzerinde esnafa bilgilendirme yaptık. Sahada alkol, kumar, tütün, internet ve uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili bir tedavi imkanı sunmak istiyoruz. Amacımız YEDAM'da psikoterapiye başlamak."

Şen, bağımlılığın küresel bir salgın olduğuna değinerek, "Bu konu, sadece Türkiye'nin değil dünyanın problemi. Bu yüzden seferberlik mantığıyla bu konuda mücadele etmemiz gerekiyor. Her insanımızı korumamız gerekiyor. Özel grup çocuklarımız ve gençlerimize bir kademe daha itinayla yaklaşıp, onları bilgilendiriyoruz." diye konuştu.