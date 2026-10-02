AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Türkiye, her alanda iddia ortaya koyan bir millettir. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünya konjonktüründe şu an bizim için açılmış olan fırsat penceresini sonuna kadar kullanmaya kararlıyız." dedi.

İleri, Gümüşhane'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında, Türkiye Yüzyılı'nın, üzerinde detaylı çalışılmış bir vizyon olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı'nın hedeflerine işaret eden İleri, "Bir taraftan bir devlet hedefi var. Ne diyor Türkiye Yüzyılı vizyonu? 'Türkiye her alanda en başarılı 10 devlet arasına girecektir.' diyor. Bu bizim devlet hedefimizdir. Ama bir dünya hedefi daha ortaya koyuyor. Ne diyor? 'Daha adil bir dünya mümkündür. Dünya 5'ten büyüktür.' İnşallah bu daha adil dünyanın inşasında önde giden ülkelerden biri de Türkiye olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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AK Parti teşkilatlarının büyük ve güçlü Türkiye'ye inancını gördüklerini belirten İleri, daha adil bir dünyanın inşası için de mücadele ettiklerini vurguladı.

İleri, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nın parti hedeflerini tazelemek, bu hedefleri teşkilatlara ve çevreye hatırlatmak anlamında da isabetli olduğunun altını çizdi.

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili atılan adımların önemine değinen İleri, Türkiye'nin önünde kimsenin ve hiçbir gücün duramayacağını belirtti.

İleri, Türkiye'nin çok büyük aşamalardan geçtiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sanayi Bakanımız açıklamasını yaptı, Ay'a göndereceğimiz aracın testlerini yapmaya başlamış bir Türkiye var. Şu geldiğimiz noktada, Milli Muharebe Uçağı'nı geliştirmesini durmaksızın devam ettiren bir Türkiye var. Şu geldiğimiz noktada, İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanlarından birini işleten, daha geçenlerde 4. pistini hizmete alan bir Türkiye var. Büyük mesafe katettik ama daha gidecek mesafemiz var. Bunu da görmemiz lazım."

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Siyasetçiler olarak ellerini taşın altına koyduklarını belirten İleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ülkenin başına bela olan birçok problemin teker teker çözüldüğünü vurguladı.

İleri, sadece Türkiye'yi kalkındırmaya değil, aynı zamanda siyaset anlayışının da normalleşmesini sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, "Cephe siyaseti yerine yeni siyaset. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, Büyük Türkiye Mutabakatı siyaseti. Biz bunun peşindeyiz, bu amaç uğruna mücadelemizi veriyoruz." dedi.

Ömer İleri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuşmanın hemen öncesinde maalesef adı 'Yeni' ama zihniyeti eski olan parti büyük bir saygısızlık örneği göstererek, Sayın Cumhurbaşkanımızın bulunduğu bir ortamda Genel Kurulu terk etti. Ben buradan şunu ifade etmek istiyorum. Türk siyasetine hiç yakışmayan bir tablodur ve tam olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği cephe siyasetinin en çirkin örneklerinden biridir diye düşünüyorum. Bu tablo Türkiye'ye, Türk demokrasisine yakışmaz. Fikir ayrılıklarımız olabilir ama unutmayalım, bu devletin kurumlarını yıpratmak, yıpratmaya çalışmak kimsenin hakkı değildir. Meclisin itibarına gölge düşürmeye çalışmak kimsenin hakkı değildir. Yeri geldiğinde bakanlarımızı komisyon odalarına almamaya çalışmak kimsenin hakkı değildir. Genel Kurulda Meclis kürsüsünü işgal etmeye çalışmak kimsenin hakkı değildir. Çünkü siyasetin de günün sonunda çerçevesi vardır ve bizler o çerçeveye her daim saygı göstermek durumundayız."

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"Kim ne yaparsa yapsın, Türkiye siyasi kurumlarıyla, devlet yapısıyla ve demokrasi kültürüyle olgunlaşmış bir ülkedir." ifadesini kullanan İleri, "Türkiye, istikameti olan bir ülkedir, millettir, devlettir. Türkiye, her alanda iddia ortaya koyan bir millettir. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünya konjonktüründe şu an bizim için açılmış olan fırsat penceresini sonuna kadar kullanmaya kararlıyız." diye konuştu.

İleri, AK Parti teşkilatları olarak şehitlerin, gençlerin ve henüz doğmamış nesillerin emanetlerini taşıdıklarını bildiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"İşte bu bilinçle kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, kim ortalığı ne kadar bulandırmaya çalışırsa çalışsın bizler kararlıyız. Enerjimiz ve mücadele azmimiz yüksek, bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Bizler bu yolda yürürken de dava arkadaşları olarak, AK Parti ailesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her daim birbirimize sahip çıkacağız, birbirimizi kucaklayacağız ve birbirimizi ne olursa olsun seveceğiz."